Спустя полвека вышло продолжение мультфильма “Умка"

Языки
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
"Союзмультфильм" выпустил продолжение всем
известного мультфильма "Умка". Премьера произошла спустя полвека после выхода
последней серии.
По сюжету, медвежонок нашел своего друга и вернулся к маме. В мультфильме представлены как новые, так и старые персонажи.
Напомним, что с 2013 года киностудия
"Союзмультфильм" ведет переговоры с наследниками писательницы Астрид
Линдгрен касательно продолжения известного сюжета о "Малыше и
Карлсоне".
Сообщается,
что инициатива о продолжении была совместной с наследниками сказочницы, и именно
они предложили развить историю о Малыше, а студия "Союзмультфильм"
пошла навстречу.
Как сообщали "Комментарии", мультфильм
"Малыш и Карлсон" режиссера Бориса Степанцева вышел в 1968-м. Вторая
часть дилогии, "Карлсон вернулся", была выпущена двумя годами позже.
Новости партнеров
Новости