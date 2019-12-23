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Спустя полвека вышло продолжение мультфильма “Умка"

Вышло продолжение легендарного советского мультфильма "Умка"

сегодня, 13:40
Автор:

• Наталья Шевченко

"Союзмультфильм" выпустил продолжение всем известного мультфильма "Умка". Премьера произошла спустя полвека после выхода последней серии.

По сюжету, медвежонок нашел своего друга и вернулся к маме. В мультфильме представлены как новые, так и старые персонажи.


Напомним, что с 2013 года киностудия "Союзмультфильм" ведет переговоры с наследниками писательницы Астрид Линдгрен касательно продолжения известного сюжета о "Малыше и Карлсоне".

Сообщается, что инициатива о продолжении была совместной с наследниками сказочницы, и именно они предложили развить историю о Малыше, а студия "Союзмультфильм" пошла навстречу.

Как сообщали "Комментарии", мультфильм "Малыш и Карлсон" режиссера Бориса Степанцева вышел в 1968-м. Вторая часть дилогии, "Карлсон вернулся", была выпущена двумя годами позже.

Источник: https://comments.ua/
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