Минкульт разрабатывает закон о фейках

В Минкульте разрабатывают проект закона о дезинформации, который намерены представить в январе 2020 года. Об этом написал глава ведомства Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

Министр сообщил, что проект находится на стадии завершения. Для работы над будущим законом привлекали представителей из журналистской и медийной среды. Бородянский отмечает важность законопроекта для общества в аспектах государственной и информационной безопасности и отмечает, что основные пункты закона должны пройти общественное обсуждение.

"Мы представим его (законопроект — ред.) на обсуждение в начале января и будем готовы дорабатывать на основе публичного диалога", - написал Бородянский.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский подписал указ №837/2019, в котором поручил Кабинету министров разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, регулирующий функционирование средств массовой информации в Украине.