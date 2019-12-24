Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" решили “отреставрировать”

В России отреставрировали популярный фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", новая версия будет представлена в Full HD качестве, пишут “РИА Новости”.

Новая картина будет отличаться от классической версии "более яркими цветами и четкими деталями", дата и время показа фильма появится в ближайшее время.

Как сообщало издание "Комментарии", в 2017 году группа "Бойкот російського кіно" призвала запретить показ новогодней комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". По той причине, что в фильме снялась российская актриса Валентина Талызина, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, этот фильм подпадает под запрет. Талызина подписала обращение деятелей российской культуры в поддержку политики Путина в отношении Украины.

Поэтому участники группы потребовали от Госкино отменить прокатные удостоверения на все фильмы с участием Талызиной, в том числе и на "Иронию судьбы".