Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 24.12.2019

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" решили “отреставрировать”

Картина "Ирония судьбы"заиграет новыми красками

сегодня, 08:23
Автор:

• Наталья Шевченко

В России отреставрировали  популярный фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", новая версия будет представлена в Full HD качестве, пишут “РИА Новости”.

Новая картина будет отличаться от классической версии "более яркими цветами и четкими деталями", дата и время показа фильма появится в ближайшее время.

Как сообщало издание "Комментарии", в 2017 году группа "Бойкот російського кіно"  призвала запретить показ новогодней комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". По той причине, что в фильме снялась российская актриса Валентина Талызина, которая внесена в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности, этот фильм подпадает под запрет. Талызина подписала обращение деятелей российской культуры в поддержку политики Путина в отношении Украины.

Поэтому участники группы потребовали от Госкино отменить прокатные удостоверения на все фильмы с участием Талызиной, в том числе и на "Иронию судьбы".

Источник: https://ria.ru/20191224/1562750173.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...