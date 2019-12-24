Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" решили “отреставрировать”

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В России отреставрировали популярный фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!", новая версия
будет представлена в Full HD качестве, пишут “РИА Новости”.
Новая картина будет отличаться от классической версии "более яркими цветами и четкими деталями", дата и время показа фильма появится в ближайшее время.
Как сообщало издание "Комментарии", в 2017 году группа
"Бойкот російського кіно" призвала запретить показ новогодней комедии Эльдара Рязанова
"Ирония судьбы, или С легким паром". По той причине, что в фильме
снялась российская актриса Валентина Талызина, которая внесена в перечень лиц,
создающих угрозу нацбезопасности, этот фильм подпадает под запрет.
Поэтому участники группы потребовали от Госкино отменить
прокатные удостоверения на все фильмы с участием Талызиной, в том числе и на
"Иронию судьбы".
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