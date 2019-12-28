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Стало известно, как КПВВ "Станица Луганская" будет работать на праздники

Пешеходный КПВВ "Станица Луганская" - единственный пункт пересечения линии разграничения в Луганской области

сегодня, 06:00
Автор:

• Ольга Чародий

В период новогодне-рождественских праздников пункт пропуска "Станица Луганская" будет работать в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что пешеходный КПВВ "Станица Луганская" - единственный пункт пересечения линии разграничения в Луганской области, который ежедневно пересекают около 10-12 тысяч граждан.

"Государственная пограничная служба Украины напоминает гражданам, что согласно приказу командующего объединенных сил, контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц через линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская" осуществляется ежедневно согласно зимнему графику работы с 8.00 до 17.00. Не являются исключением выходные и праздничные дни", - сообщили в штабе ООС.

С целью эффективного реагирования на возможные провокации пророссийских наемников в период праздников руководство Лисичанского отряда предусматривает усиленные меры безопасности на КПВВ.

В частности, для быстрого реагирования на изменения ситуации в Лисичанском пограничном отряде и отделе пограничной службы "Станично-Луганское 2", который организовывает службу на КПВВ, созданы соответствующие ситуационные группы с привлечением офицеров руководящего звена.

  Как ранее сообщало издание "Комментарии", в поселке Станица Луганская по инициативе обособленного подразделения общественной организации "Союз участников боевых действий, ветеранов и инвалидов АТО" состоялась акция протеста против создания демилитаризованной зоны,

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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/749784998847452
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