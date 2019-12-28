Стало известно, как КПВВ "Станица Луганская" будет работать на праздники

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В период новогодне-рождественских праздников пункт пропуска
"Станица Луганская" будет работать в штатном режиме. Об этом сообщает
пресс-служба штаба ООС.
Отмечается, что пешеходный КПВВ "Станица Луганская"
- единственный пункт пересечения линии разграничения в Луганской области,
который ежедневно пересекают около 10-12 тысяч граждан.
"Государственная пограничная служба Украины напоминает
гражданам, что согласно приказу командующего объединенных сил,
контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц через линию разграничения в
КПВВ "Станица Луганская" осуществляется ежедневно согласно зимнему графику
работы с 8.00 до 17.00. Не являются исключением выходные и праздничные
дни", - сообщили в штабе ООС.
С целью эффективного реагирования на возможные провокации
пророссийских наемников в период праздников руководство Лисичанского отряда
предусматривает усиленные меры безопасности на КПВВ.
В частности, для быстрого реагирования на изменения ситуации
в Лисичанском пограничном отряде и отделе пограничной службы
"Станично-Луганское 2", который организовывает службу на КПВВ,
созданы соответствующие ситуационные группы с привлечением офицеров
руководящего звена.
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