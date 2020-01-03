Украинцев становится меньше: эксперты бьют тревогу

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль называет демографическую ситуацию в Украине миной замедленного действия, которая может привести к экономическому коллапсу уже в обозримом будущем.

"Европа переманивает рабочую силу"

"Каждый год украинцев становится почти на 300 тысяч человек меньше. Решать эту проблему надо было лет 30 назад. Но по разным причинам, от банального "не понимания" угрозы, до отсутствия экономических возможностей, за эти годы не сделано ничего, - подчеркивает аналитик. - Добавьте к этому тот факт, что миллионы украинцев вынуждены работать за границей. Уже сейчас целые регионы ощущают нехватку рабочих рук".

Инициатива добавлять женщинам 10 лет стажа за воспитание каждого ребенка – чистой воды популизм, уверен Коваль. По его мнению, такого рода предложение не только не решит демографическую ситуации, но и в разы ухудшит и без того катастрофическую ситуацию с финансированием Пенсионного фонда.

"Украина – не единственная страна, которая имеет негативную демографическую ситуацию. Эта проблема характерна для всей Европы. Но, наши соседи - Польша, Чехия, и даже Германия – уже сейчас ведут целенаправленную работу на переманивание к себе рабочей силы, в том числе и из Украины. Это происходит в первую очередь за счет расширения квот на трудовую миграцию, а также создания условий для ассимиляции", - отмечает аналитик.

По мнению Владимира Коваля, решить демографическую проблему в Украине своими силами не удастся.

"И тут вопрос не только в экономической отсталости, но и в психологии и менталитете социума. Системно надо менять подходы к семейным ценностям. Пересматривать всю систему формирования отношения общества к деторождению. Это вопрос не одного поколения, - считает кандидат экономических наук. - Выход один. Как бы банально это не звучало, надо начинать привлекать рабочую силу - и прежде всего квалифицированную - из-за рубежа. Но для этого необходимо, чтобы уровень жизни в Украине был не меньше, чем у наших соседей. А, по факту мы имеем едва ли не самую низкую среднюю зарплату в Европе. Круг, как говорится, замкнулся".

"Льготы усугубят кризис"

Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что предложение очередной порции льгот – не ответ на проблемы.

"Мы утопаем в льготах, в том числе, унаследованных со времен СССР. Их не выдерживают госбюджет, местные бюджеты, работодатели, - подчеркивает эксперт. – При этом наши "заробитчане" трудятся в ЕС или РФ в гораздо худших условиях, чем в Украине. Но зарплата, которую им предлагают, позволяет отказаться от любых льгот, идти на риск остаться без медицинских услуг".

Дорошенко подчеркивает, что проблема сокращения населения - не уникальная. Многие страны столкнулись с ней. И нашли свои рецепты.

"Германия и США решают проблему через трудовую миграцию. Канада недавно объявила о приеме миллиона граждан через "зеленые полисы", - продолжает эксперт. - Мы не сможет решить демографический вопрос, просто давая льготы нашим гражданам. У нас и так фактически некому работать - на 1,2 работающего приходится один пенсионер. Люди предпочитают или работать "в тени", или уезжать из страны. Важны достойная зарплата, приемлемые условия жизни, привлечение трудовых мигрантов из "третьих стран". А очередная порция льгот при нашей ситуации – лишь путь к усугублению демографического и экономического кризисов".

"Людям нужна уверенность в завтрашнем дне"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что выровнять демографическую ситуацию можно только с помощью стабильной и крепкой экономики.

"Когда президент Ющенко ввел после 2014 года выплаты за каждого ребенка, рождаемость на какое-то время увеличилась. Но когда начались проблемы с экономикой – она опять упала, - напоминает Загородний. – И любые предлагаемые изменения (льготы, доплаты и т.д.) на ситуацию не повлияют. Люди должны быть уверены в будущем".

По мнению эксперта, Украине пора задумываться о программе привлечения мигрантов в нашу страну. А также о том, чтобы у нас было стабильно работающее промышленное ядро, которое даст возможность экономике развиваться.

"Без привлечения мигрантов не обойтись"

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук называет предложения, высказанные в петиции, глупостью, не имеющей никакого отношения к реальному улучшению демографической ситуации в Украине.

"Проблема демографии связана с процессом урбанизации. Для демографов не секрет, что в городах рождаемость значительно ниже, чем в селах и малых населенных пунктах (МНП). Грубо говоря, в многоэтажках "люди не размножаются". И этот процесс одинаков во всем мире, - подчеркивает эксперт. - Так что выравнивать демографическую ситуацию в Украине (кроме традиционно называемых мер в виде экономической стабильности и привлечения мигрантов) следует с помощью развития сел и МНП. В том числе, меняя по отношению к этим населенным пунктам налоговую и бюджетную политику, улучшая там образование и медицину".

Также Кушнирук считает важным обратить внимание на экологическую ситуацию в ряде регионов, что также отражается на рождаемости. Речь, в частности, о местах сосредоточения металлургических и химических комбинатов, о территориях добычи урана.

"Лишь совокупность вышеприведенных шагов может содействовать улучшению ситуации, - уверен эксперт. – При этом нужно понимать, что мы уже вошли в ту фазу падения рождаемости, выйти из которой самостоятельно не сможем. Так что без привлечения мигрантов из менее развитых стран не обойтись. Но это не отменяет задач по улучшению экономической и экологической ситуации, а также по развитию сёл и МНП".

Как сообщал портал "Комментарии", к 2050 году численность населения Украины может сократится до 36 млн чел.