Церемония вручения «Оскара» вновь пройдет без ведущего

Церемония вручения премии "Оскар" в нынешнем году вновь пройдет без ведущих. Об этом говорится в сообщении Американской киноакадемии в Twitter.





В 2019 году церемония вручения наиболее престижной премии в кинематографе США состоялась без ведущих. Изначально вести мероприятие должен был американский актер и комик Кевин Харт. Но из-за его заявлений в адрес ЛГБТ-сообщества, представители сексуальных меньшинств выразили протест против его кандидатуры.

В итоге Харт извинился за свои прежние высказывания, но стать ведущим церемонии вручения премии "Оскар" отказался. В Киноакадемии не стали искать ему замену.

Церемония вручения "Оскара" в 2020 году состоится 9 февраля.

Ранее "Комментарии" писали, что скандальный фильм "Джокер", премьера которого состоялась в октябре 2019 года, выдвинули на премию "Оскар" в 16 номинациях из 24 возможных. Кинолента Тодда Филлипса, главную роль в которой сыграл Хоакин Феникс, собрала в прокате более миллиарда долларов. Фильм стал самым кассовым в истории среди кинокартин категории R (фильмы, к просмотру которых не допускаются лица младше 17 лет без сопровождения родителей).

