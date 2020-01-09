Нацрада проверит телеканал "Прямой" из-за оскорблений президента Зеленского

Национальная рада Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала "Прямой". Проверка осуществляется из-за слов ведущего Сергея Пояркова в адрес президента Украины. Об этом сообщила первая замглавы регулятора Ольга Герасимьюк.

В регулирующий орган пожаловалась гражданка Касьяненко, которая сочла слова ведущего посягательством на честь и достоинство президента, а также оскорбление его семьи.

"Мониторинг зафиксировал эту трансляцию и определенные высказывания и предлагается назначить внеплановую проверку", - заявила в ходе заседания Герасимьюк.

В Нацраде отмечают, что подобную окраску имели не только слова ведущего, а содержание всей передачи в целом.

"Нашему рынку пора дать сигнал о недопустимости многих вещей. Я тут вижу не только политические мотивы - речь идет о нарушении всех этических стандартов профессии. Речь идет не только о президенте Украины - есть признаки обиды, наносимой всей стране, и очень негативно влияет на создание ее имиджа в международном обществе", - подчеркнула Герасимьюк.

Напомним, что владельцем телевизионного канала "Прямой" является Владимир Макеенко. Хотя Петр Порошенко отрицает связь с телеканалом, "Прямой" ассоциируют с пятым президентом Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", Нацрада по телевидению и радиовещанию приняла решение создать рабочую группу с участием представителей СБУ, СНБО, НАБУ и НАЗК, которая займется противодействием антиукраинской деятельности в СМИ.