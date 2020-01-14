В Одессе отстранили все руководство налоговой службы

В Одесской области отстранено все руководство Государственной налоговой службы (ГНС) и назначена проверка. Об этом передает Рсообщил руководитель ГНС Украины Сергей Верланов в социальной сети "Фейсбук".

По его словам, такой шаг он сделал после того, как детективы Национального коррупционного бюро Украины разоблачили и.о. начальника управления ГНС на предложения 25 тысяч долларов взятки.

Деньги руководитель предлагала главе структурного подразделения региональной прокуратуры.

"Услышанное и увиденное является недопустимым. Любые проявления коррупции и злоупотреблений в рядах налоговой будут искоренены... Отстраняю все руководство ГНС в Одесской области от исполнения обязанностей и инициирую внутреннее служебное расследование в отношении указанных фактов", - отметил Верланов.

Он добавил, что также начинает проверку руководящего состава центрального аппарата ГНС и территориальных органов ГНС на предмет коррупции.

"Гарантирую НАБУ и другим правоохранительным органам полное сотрудничество и буду благодарен за информацию, которая позволит ГНС очистить свои ряды от недобросовестных и коррумпированных сотрудников", - написал Верланов.

Как ранее сообщало издание "Комментарии", в Специализированную антикоррупционную прокуратуру обратились несколько депутатов от фракции Слуга народа для дачи показаний по делу о возможной коррупции в финансовом комитете Верховной Рады.



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