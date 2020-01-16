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Умер наследник создателя вселенной "Властелина колец"

Кристофер Толкиен был редактором текстов отца, а также рисовал фантастические карты Средиземья

16 января 2020, 22:43
Автор:

• Екатерина Белоброва

Британская пресса сообщает о кончине третьего сына Джона Р.Р. Толкиена, автора бессмертной романа-саги "Властелин колец" Кристофер аТолкиен. 

Известно, что он прожил длинную жизнь и умер в возрасте 95-ти лет. 

Кристофер Толкиен участвовал в редактировании текстов, написанных его выдающимся отцом, а также стал художником и создателем географических карт из всемирно известной трилогии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что полнометражная картина из трех частей "Властелина колец" появится в виде сериала в 2021 году. Кинокомпания Amazon подтвердила работу над вторым сезоном сериала "Властелин колец" еще до премьеры первого. Пока идет предсъемочная работа над первым сезоном сериала, которая вернет зрителей в мир магии, волшебства и героических битв. Полный актерский состав еще под вопросом, поэтому работа пока не в самом разгаре. Известно лишь, что съемки киноленты будут проходить в Новой Зеландии, где снимался и одноименный фильм. 


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