Мистика или пророчество: в сериале «Симпсоны» было предсказание о коронавирусе

В сериале "Симпсоны" обнаружен эпизод, в котором речь идет о коронавирусе.

По сюжету, в 21 серии 4-того сезона сериала, в США вирус попадет через посылку, которая приходит из Японии.

Авторы мультсериала "Симпсоны" вновь доказали, что у них есть машина времени. Они предсказали сделку между Disney и Fox, президентство Трампа, теракт 11 сентября, также предсказали, что группа Rolling Stones отправилась в тур в честь 50-летия существования коллектива.

Кроме того была предсказана эпидемия лихорадки Эбола, Бозон Хиггса, "умные" часы, клип Майли Сайрус "Wrecking ball", iPod.

Как сообщало издание "Комментарии", история самого длинного анимационного мультсериала "Симпсоны", который непрерывно выходит на американском телевидении с 1989 года, близится к своему завершению. Премьера "Симпсонов" состоялась в декабре 1989 года, он уже 30 лет в экранах и за это время получил множество наград и премий, в частности дважды попал в Книгу Рекордов Гиннесса. Мультсериал получил признание не только в Америке, но и по всему миру.

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