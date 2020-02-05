Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 05.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Дети погибших журналистов смогут бесплатно ездить в "Артек"
НОВОСТИ Все новости

Дети погибших журналистов смогут бесплатно ездить в "Артек"

Кабмин изменил список льготных категорий детей

сегодня, 12:44
Автор:

• Сергей Медведев

Дети погибших журналистов смогут бесплатно ездить в "Артек"

Кабмин Украины расширил список льготных категорий детей, которые смогут оздоравливаться и отдыхать за государственный счет. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Так, министры отнесли к льготникам детей погибших журналистов и детей, родители которых имеют инвалидность 1-2 группы. Также список пополнили  дети, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

Указанные категории детей смогут получить путевки в детские центры "Артек" и "Молодая гвардия" за счет государства, а также отдохнуть и оздоровиться за бюджетные средства.

Как сообщал портал "Комментарии",  ранее министерство социальной политики во время брифинга представило новый механизм начисления льгот украинцам.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...