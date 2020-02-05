Дети погибших журналистов смогут бесплатно ездить в "Артек"

Кабмин Украины расширил список льготных категорий детей, которые смогут оздоравливаться и отдыхать за государственный счет. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

Так, министры отнесли к льготникам детей погибших журналистов и детей, родители которых имеют инвалидность 1-2 группы. Также список пополнили дети, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы и дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

Указанные категории детей смогут получить путевки в детские центры "Артек" и "Молодая гвардия" за счет государства, а также отдохнуть и оздоровиться за бюджетные средства.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее министерство социальной политики во время брифинга представило новый механизм начисления льгот украинцам.

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