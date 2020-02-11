Пугачеву, Лободу и Бондарчука из-за пожара эвакуировали с премьеры фильма

В Москве в кинотеатре "Октябрь" во время премьеры фильма режиссера Жоры Крыжовникова "Лед-2" произошло возгорание проводки. В зале находилась элита шоубиза: Алла Пугачева, Светлана Лобода, Федор Бондарчук, Александр Петров и другие звезды.

Спасатели оперативно эвакуировали посетителей кинотеатра.

Певица Алла Пугачева в своем Instagram написала о том, что пожарная тревога прозвучала как раз в тот момент, когда героиня фильма "Лед-2" запела ее песню "Озеро надежды".





По уточненным данным, эвакуированы 2,5 тыс. человек.

Во время показа фильма вдруг завыла сирена, по громкой связи сказали: "Срочно всем покинуть зал". Организовано все было хорошо, работники киноцентра. Правда, была небольшая толкучка у гардероба.





По словам режиссера, зрители успели посмотреть чуть больше половины фильма.

Напомним, что 25 марта в российском Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". Некоторым людям пришлось выпрыгивать из окон, чтобы спастись от огня. Соответствующие видеозаписи были опубликованы в Сети.

В частности, очевидцы сняли на видео молодого человека, который выпрыгнул из окна четвертого этажа здания. Судя по тому, что из окна валил густой черный дым, у него попросту не оставалось иного выхода.

Также мы писали о том, что во время сильнейшего пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове дети звонили родным, чтобы сказать прощальные словам.

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