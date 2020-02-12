Air Serbia будет летать из Львова в Белград

Air Serbia открыла продажу билетов на рейсы Львов-Белград, которые начнут выполняться с 5 июня. Об этом сообщает со ссылкой на avianews.com.

Рейсы внесены в расписание с частотой четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам в ночное время.

Вылеты из Львова в 04:25 по пятницам и в 04:40 в остальные дни, вылеты из Белграда - в 00:30. Время в пути составит 1 час 50 минут.

Отмечается, что опубликованное расписание позволит Air Serbia стыковать львовский рейс с утренним разлетом своих самолетов в города Европы и вечерним их прилетом обратно.

Минимальная цена авиабилетов на прямые рейсы Львов-Белград составляет 258 долларов в обе стороны с учетом перевозки только ручной клади.

Сейчас Air Serbia летает из Белграда в Киев. В зимнем расписании 2019/2020 годов авиакомпания выполняет два еженедельных рейса в Борисполь. С летнего расписания 2020 года, которое начнется в конце марта, частота будет восстановлена до трех рейсов в неделю, как это было летом 2019 года.

Ранее "Комментарии. Харьков" писали, что прямые рейсы Харьков - Будапешт, которые будет выполнять авиакомпания Wizz Air, запустят раньше заявленного срока. Сообщалось, что полеты в столицу Венгрии из Харькова будут выполняться с 1 июня 2020 года, однако дату первого рейса перенесли на 30 марта.



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