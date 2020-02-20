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Похищенная во время Второй мировой войны картина возвращается в Украину

Картину «Влюбленная пара» Пьера Луи Гудро во время войны украли из Украины нацисты

сегодня, 16:57
Автор:

• Таисия Ерохина

Похищенная во время Второй мировой войны картина возвращается в Украину

В Украину вернут картину "Влюбленная пара" Пьера Луи Гудро из Соединенных штатов Америки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел на официальном сайте.

Так, произведение французского художника XVIII века нацисты похитили во времена Второй мировой войны из Киевского национального музея Ханенко. Потом судьба занесла картину в США. Однако на днях, 19 февраля, министр иностранных дел Вадим Пристайко побывал в Нью-Йорке на официальной церемонии передачи картины. Там американские правоохранительные органы вернули полотно Украине. В МИД отметили, что событиям предшествовала эффективное дипломатическое сотрудничество украинской и американской стороны.

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Ранее "Комментарии" сообщали, что в январе Министерству культуры молодежи и спорта Украины удалось вернуть домой картину украинского художника Михаила Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниною". Полотно украинского живописца в историческом жанре, что десятилетиями считалось потерянным, вернула в дар семья Трейси после двухлетних кропотливых переговоров между США и нашей страной.


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Источник: https://mfa.gov.ua/news/vikradena-u-chasi-drugoyi-svitovoyi-vijni-kartina-zakohana-para-pyera-luyi-gudro-povertayetsya-v-ukrayinu
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