Похищенная во время Второй мировой войны картина возвращается в Украину

В Украину вернут картину "Влюбленная пара" Пьера Луи Гудро из Соединенных штатов Америки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел на официальном сайте.

Так, произведение французского художника XVIII века нацисты похитили во времена Второй мировой войны из Киевского национального музея Ханенко. Потом судьба занесла картину в США. Однако на днях, 19 февраля, министр иностранных дел Вадим Пристайко побывал в Нью-Йорке на официальной церемонии передачи картины. Там американские правоохранительные органы вернули полотно Украине. В МИД отметили, что событиям предшествовала эффективное дипломатическое сотрудничество украинской и американской стороны.





Ранее "Комментарии" сообщали, что в январе Министерству культуры молодежи и спорта Украины удалось вернуть домой картину украинского художника Михаила Панина "Тайный отъезд Ивана Грозного перед опричниною". Полотно украинского живописца в историческом жанре, что десятилетиями считалось потерянным, вернула в дар семья Трейси после двухлетних кропотливых переговоров между США и нашей страной.

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