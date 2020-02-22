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Украинский язык признан одним из самых популярных на планете

Украинский язык попал в рейтинг популярных языков в мире

сегодня, 11:39
Автор:

• Наталья Шевченко

Украинский язык признан одним из самых популярных на планете

Украинский язык вошел в рейтинг самых популярных языков в мире. Он находится на 42 месте в списке, сообщает Visual Capitalist. 

По информации издания, на украинском языке говорят около 33 млн 082 человек.

Специалисты отмечают, что популярность языка зависит от полезности его использования и географического расположения, также они отметили, что индоевропейские языки очень распространены во всем мире. На языках этой группы говорят более трех миллиардов людей. 


Так, к примеру, на английском языке говоря более 1,1 миллиарда человек, это в свою очередь 15% населения планеты. В первой пятерке — мандаринский (в Китае), хинди, французский и испанский языки. 

В топ-10 самых распространенных языков вошли: 

  • Английский язык (всего говорящих: 1 132 366 680, носителей языка: 379 007 140);
  • Мандаринский язык (всего говорящих: 1 116 596 640, носителей языка: 917 868 640);
  • Хинди (всего говорящих: 615 475 540, носителей языка: 341 208 640);
  • Испанский язык (всего говорящих: 534 335 730, носителей языка: 460 093 030);
  • Французский язык (всего говорящих: 279 821 930, носителей языка: 77 177 210);
  • Литературный арабский язык (всего говорящих: 273 989 700);
  • Бенгальский язык (всего говорящих: 265 042 480, носителей языка: 228 289 600);
  • Русский язык (всего говорящих: 258 227 760, носителей языка: 153 746 530);
  • Португальский язык (всего говорящих: 234 168 620, носителей языка: 220 762 620);
  • Индонезийский язык (всего говорящих: 198 733 600, носителей языка: 43 364 600).
Как сообщало издание "Комментарии", украинский назвали родным языком 68% граждан Украины, еще 14% считают таковым русский язык, а 17% – русский и украинский в равной мере. Другие языки называют родным всего 0,7% жителей страны. На Западе страны украинским назвали родным языком 93% опрошенных, в Центральном регионе – 84%, в Южном – 42%, в Восточном – 36%, а в Донбассе – всего 27%. Наибольшая доля тех, кто считает русский язык родным, проживает в Донбассе (42%) и Южном регионе страны (31%). В Восточном регионе 38% называют родным в равной мере украинский и русский языки. •

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Источник: https://www.visualcapitalist.com/100-most-spoken-languages/
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