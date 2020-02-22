Украинский язык признан одним из самых популярных на планете

Украинский язык вошел в рейтинг самых популярных языков в мире. Он находится на 42 месте в списке, сообщает Visual Capitalist.

По информации издания, на украинском языке говорят около 33 млн 082 человек.

Специалисты отмечают, что популярность языка зависит от полезности его использования и географического расположения, также они отметили, что индоевропейские языки очень распространены во всем мире. На языках этой группы говорят более трех миллиардов людей.





Так, к примеру, на английском языке говоря более 1,1 миллиарда человек, это в свою очередь 15% населения планеты. В первой пятерке — мандаринский (в Китае), хинди, французский и испанский языки.



В топ-10 самых распространенных языков вошли:

Английский язык (всего говорящих: 1 132 366 680, носителей языка: 379 007 140);

Мандаринский язык (всего говорящих: 1 116 596 640, носителей языка: 917 868 640);

Хинди (всего говорящих: 615 475 540, носителей языка: 341 208 640);

Испанский язык (всего говорящих: 534 335 730, носителей языка: 460 093 030);

Французский язык (всего говорящих: 279 821 930, носителей языка: 77 177 210);

Литературный арабский язык (всего говорящих: 273 989 700);

Бенгальский язык (всего говорящих: 265 042 480, носителей языка: 228 289 600);

Русский язык (всего говорящих: 258 227 760, носителей языка: 153 746 530);

Португальский язык (всего говорящих: 234 168 620, носителей языка: 220 762 620);

Индонезийский язык (всего говорящих: 198 733 600, носителей языка: 43 364 600).

Как сообщало издание "Комментарии", украинский назвали родным языком 68% граждан Украины , еще 14% считают таковым русский язык, а 17% – русский и украинский в равной мере. Другие языки называют родным всего 0,7% жителей страны. На Западе страны украинским назвали родным языком 93% опрошенных, в Центральном регионе – 84%, в Южном – 42%, в Восточном – 36%, а в Донбассе – всего 27%. Наибольшая доля тех, кто считает русский язык родным, проживает в Донбассе (42%) и Южном регионе страны (31%). В Восточном регионе 38% называют родным в равной мере украинский и русский языки. •

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!