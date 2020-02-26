Креветки-единороги и краб-отшельник: лучшие подводные фото 2020 года

В Британии подвели итоги конкурса "Подводный фотограф 2020 года" и представили лучшие снимки подводного мира, которые победили в разных номинациях.

В этом году на конкурс прислали 5500 подводных фотографий из 70 стран мира, где морские обитатели были запечатлены в необычных ракурсах. Фотографы пытались показать в своих работах и красивую композицию, и определенную идею.

Так, победителем конкурса стал французский фотограф Грег Лекер, который во время экспедиции в Антарктиду, сделал невероятно красивый снимок тюленей-крабоедов, кружащихся вокруг подводной части айсберга. Судьи признали эту работу лучшей, потому что в ней гармонично сочетаются цвет, композиция, свет и идеальные фигуры морских обитателей.





Приз получила и австралийка Анита Кайнрат, которая сделала необычный снимок маленьких лимонных акул, обитающих на Багамских островах.





Не обошли судьи вниманием и снимок "краба-отшельника", который попал в кадр на острове Пелелиу. Вместо раковины он использует мятую металлическую банку.





А фотограф из Италии показал "последний вздох" тунца, который страдает в рыболовной сети.





Этот снимок получил приз в категории "Макро". На нем японский фоторепортер показал креветок-единорогов.





А этот фотограф решил показать проблему окружающей среды, а именно переизбыток пластика. На снимке изображены морские птицы, которые вьют себе гнезда из водорослей и травы, да только в них запутаны рыболовные сети, пластиковые отходы и прочий мусор.





Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какая фотография животных стала лучшей в 2019 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!