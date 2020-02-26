Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.02.2020

BTC/USD

8734.47

ETH/USD

222.15

LTC/USD

59.64

НБУ 26.02.2020

USD/UAH

24.64

EUR/UAH

26.74

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Записки эмигранта
Comm:health
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Креветки-единороги и краб-отшельник: лучшие подводные фото 2020 года
НОВОСТИ Все новости

Креветки-единороги и краб-отшельник: лучшие подводные фото 2020 года

Судьям пришлось выбирать лучшие работы среди 5500 фото

сегодня, 18:15
Автор:

• Светлана Шкурупий

Креветки-единороги и краб-отшельник: лучшие подводные фото 2020 года

В Британии подвели итоги конкурса "Подводный фотограф 2020 года" и представили лучшие снимки подводного мира, которые победили в разных номинациях.

В этом году на конкурс прислали 5500 подводных фотографий из 70 стран мира, где морские обитатели были запечатлены в необычных ракурсах. Фотографы пытались показать в своих работах и красивую композицию, и определенную идею.

Так, победителем конкурса стал французский фотограф Грег Лекер, который во время экспедиции в Антарктиду, сделал невероятно красивый снимок тюленей-крабоедов, кружащихся вокруг подводной части айсберга. Судьи признали эту работу лучшей, потому что в ней гармонично сочетаются цвет, композиция, свет и идеальные фигуры морских обитателей.

60edLlLuCclD8YYpSlCoxCVDV.jpg

Приз получила и австралийка Анита Кайнрат, которая сделала необычный снимок маленьких лимонных акул, обитающих на Багамских островах.

jGHBekHFKqR7HH3zY-0PowDU8.jpg

Не обошли судьи вниманием и снимок "краба-отшельника", который попал в кадр на острове Пелелиу. Вместо раковины он использует мятую металлическую банку.

x-pNTv17qXcHr5tHknH_vNYEj.jpg

А фотограф из Италии показал "последний вздох" тунца, который страдает в рыболовной сети.

ai7rQD6fitRAQ9fWbQzJ0tYa3.jpg

Этот снимок получил приз в категории "Макро". На нем японский фоторепортер показал креветок-единорогов.

w3adKnMcQqQVMHBiRrqyLpJwr.jpg

А этот фотограф решил показать проблему окружающей среды, а именно переизбыток пластика. На снимке изображены морские птицы, которые вьют себе гнезда из водорослей и травы, да только в них запутаны рыболовные сети, пластиковые отходы и прочий мусор.

eGpGpzrfMo1PwXZMK5XD6N61b.jpg

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какая фотография животных стала лучшей в 2019 году. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://underwaterphotographeroftheyear.com/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...