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Прототипом новой куклы Барби впервые стала украинка

Такие куклы уже получили девять спортсменок

сегодня, 16:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

Прототипом новой куклы Барби впервые стала украинка

Американский производитель игрушек Mattel продолжает пополнять свою необычную серию кукол. Компания создает маленькие копии известных певиц, актрис и спортсменок. Впервые прототипом куклы Барби стала украинская саблистка, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы Ольга Харлан. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Представители компании отметили, что новая серия кукол-спортсменок призвана рассказать обществу истории разных женщин, которые достигли в своей сфере больших высот. Они должны мотивировать людей и убеждать их в том, что все в мире возможно. 

К слову, свои маленькие копии уже получили девять спортсменок. Среди них - легкоатлетки Дина Ашер-Смит, Айрин Палшите и футболистка Аманда Анри.

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала, что в детстве играла куклами Барби, но и подумать не могла, что в будущем одна из кукол будет создана по ее образу. Спортсменка отметила, что своим примером хочет показать, что женщины могут быть сильными и мужественными в фехтовании, несмотря на то, что многие считают этот вид спорта не женственным.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Киеве сняли мультфильм о Барби в мире мусора.


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