Евровидение 2020: Украина и Россия теряют позиции

Букмекеры опубликовали новый прогноз на Евровидение 2020. Украина, как и Россия, потеряла несколько позиций. Об этом свидетельствуют данные, которые появились на сайте популярного конкурса.

Всего за несколько дней предпочтения европейцев изменились, хотя и не кардинально. Например, лидер песенной гонки пока неизменен. Букмекеры все еще пророчат победу Исландии. Местная группа Daði & Gagnamagnið - фаворит среди желающих сделать ставку на победителя Евровидения.





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А вот дальше в тройке лидеров произошли изменения. Уступить место среди фаворитов пришлось России. Если раньше питерская группа Little Big уверенно держалась на третьей позиции, то уже сегодня опустилась на одну ступеньку и теперь они четвертые. Вместо этого, в тройке лидеров закрепились Болгария (Victoria) и Литва (The Roop).

Снова не повезло украинцам. Европейцы упорно не хотят делать ставки на победу украиноязычной песни "Solovey" и группы Go_A. Она потеряла несколько позиций в рейтинге букмекеров и теперь оказалась на 26-м месте из 41-го.





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Впрочем, не стоит отчаиваться. Во-первых, сами букмекерские рейтинги еще не раз будут меняться по мере приближения к конкурсу. Во-вторых, очень часто фавориты букмекеров, в итоге, не попадают, даже, в пятерку лидеров, а аутсайдеры, наоборот, вырываются вперед.

В этому году соревноваться за главный трофей Евровидения 2020 музыканты с Европы и Австралии будут в Роттердаме в начале мая. Однако, уже сейчас пошли слухи о том, что конкурс могут перенести. Всему виной - коронавирус, который активно распространяется по Европе.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о выступлении участницы от Украины на детском Евровидении.







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