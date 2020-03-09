Дни Шевченко: в Киеве Зеленский с женой почтили память, а в Праге открыли выставку картин

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9 и 10 марта в Украине
традиционно отмечаются Дни Шевченко или Шевченковские дни в память о великом
украинском поэте, художнике, революционере и мыслителе Тарасе Григорьевиче
Шевченко. Об этом сообщает TK
Media.
Примечательно, что
Шевченко родился 9 марта, а умер 10 марта, поэтому принято чтить его память два
дня в году. В его 200-летний юбилей ЮНЕСКО занесла его день рождения в
календарь знаменательных и памятных дат для празднования во всем мире.
Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская почтили память Тараса Шевченко, возложив цветы к его памятнику в Киеве. Об этом сообщил Офис президента Украины.
А в чешской столице
Праге открыли выставку картин Шевченко, приуроченную к его дню рождения.
Выставка называется "#Шевченко — художник", а его работы предоставлены
Национальным музеем Тараса Шевченко. Об этом сообщил посол Украины в Чешской
Республике Евгений Перебийнис.
Как сообщал портал "Комментарии",
украинка Элина Свитолина впервые с 2018 года выиграла турнир WTА и стала пятой ракеткой мира.
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