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Дни Шевченко: в Киеве Зеленский с женой почтили память, а в Праге открыли выставку картин

Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года и умер 10 марта 1861 года, прожив 47 лет.

сегодня, 17:21
Автор:

• Антон Варанов

Дни Шевченко: в Киеве Зеленский с женой почтили память, а в Праге открыли выставку картин

9 и 10 марта в Украине традиционно отмечаются Дни Шевченко или Шевченковские дни в память о великом украинском поэте, художнике, революционере и мыслителе Тарасе Григорьевиче Шевченко. Об этом сообщает TK Media.

Примечательно, что Шевченко родился 9 марта, а умер 10 марта, поэтому принято чтить его память два дня в году. В его 200-летний юбилей ЮНЕСКО занесла его день рождения в календарь знаменательных и памятных дат для празднования во всем мире.

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская почтили память Тараса Шевченко, возложив цветы к его памятнику в Киеве. Об этом сообщил Офис президента Украины.

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А в чешской столице Праге открыли выставку картин Шевченко, приуроченную к его дню рождения. Выставка называется "#Шевченко — художник", а его работы предоставлены Национальным музеем Тараса Шевченко. Об этом сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

Как сообщал портал "Комментарии", украинка Элина Свитолина впервые с 2018 года выиграла турнир WTА и стала пятой ракеткой мира.


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Источник: https://tk.media/news/v-prage-otkryli-vystavku-kartin-tarasa-shevchenko-k-godovschine-ego-dnya-rozhdeniya-2020-03-09
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