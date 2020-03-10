Коронавирус парализовал работу казино в Макао

Один из крупнейших в мире игорный центр, расположенный в Макао (КНР), временно прекратил свою работу из-за вспышки коронавирусной инфекции и ее быстрого распространения на население и гостей государства.



По данным китайской прессы, многие игроки предпочитают во время разгула заболевания не выходить без лишней надобности из дома, а потому особую популярность обретают онлайн казино и прочие виртуальные аналоги реальных игорных заведений.

Целые каскады лучших азиатских игорных домов вынуждены простаивать и терпеть убытки, поскольку, по заявлению лидера региона Хо Иат Сенга, которого цитирует информационное агентство Reuters, власти вынуждены предпринять все меры для защиты населения и туристов.

Впрочем, иностранные любители азартных игр и без того вряд ли добрались бы до Макао ввиду ужесточения правил въезда и выезда из Поднебесной, ставшей колыбелью опасного вируса, ранее не встречавшегося на планете.

Эту меру власти региона называют временной, и изначально карантин планировали недолгим, но, как показывает время, борьба с коронавирусом затягивается, и это наносит все более серьезные удары по гемблинговой отрасли во всем мире.

Несмотря на жестокие правила использования масок и специальных очков, рост заболеваемости в Китае если и снижается, то незначительно. При этом количество заболевших в мире продолжает расти с каждым часом. И это крайне тревожно сказывается на настроениях населения и мировой экономике.

Новый коронавирус добрался до Таиланда, Японии, Сингапура, Тайваня, Малайзии, Австралии, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии, Вьетнама, США, Германии, Канады, ОАЭ, Индии, Филиппин, Финляндии, Непала, Камбоджи, Шри-Ланки, России и даже Украины.

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