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В Украине отмечают День добровольца

День добровольца отмечается в Украине с 2017 года

сегодня, 10:49
Автор:

• Сергей Медведев

В Украине отмечают День добровольца

 В Украине  отмечают День добровольца. Постановление об этом празднике было принято депутатами Верховной Рады в январе 2017 года.

 В 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев, которые участвовали в самообороне Майдана сформировали первый добровольческий батальон на полигоне в Новых Петровцах. Позднее его переформировали в 1-й батальон оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого.

Данный праздник посвящен мужеству и героизму защитников украинского государства, его территориальной целостности и независимости. Мероприятия, посвященные Дню добровольца укрепляют патриотический дух сограждан и привлекают внимание и заботу к добровольцам.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении  законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции". Этим документом вводится  механизм получения статуса участника боевых действий для добровольцев.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1857757-v-ukrayini-sogodni-vidznachayut-den-dobrovoltsya
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