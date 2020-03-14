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В Украине отмечают День добровольца. Постановление об этом празднике было принято депутатами Верховной Рады в январе 2017 года.
В 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев, которые участвовали в самообороне Майдана сформировали первый добровольческий батальон на полигоне в Новых Петровцах. Позднее его переформировали в 1-й батальон оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого.
Данный праздник посвящен мужеству и героизму защитников украинского государства, его территориальной целостности и независимости. Мероприятия, посвященные Дню добровольца укрепляют патриотический дух сограждан и привлекают внимание и заботу к добровольцам.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции". Этим документом вводится механизм получения статуса участника боевых действий для добровольцев.
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