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Перчатку Майкла Джексона продали за 104 тыс. долларов

Знаменитый аксессуар Майкла Джексона продали на аукционе

6 апреля 2020, 10:14
Автор:

• Сергей Медведев

Перчатку Майкла Джексона продали за 104 тыс. долларов

Белая перчатка со стразами, которая принадлежала Майклу Джексону, ушла с молотка. Аукцион состоялся в американском штате Техас. Неизвестный покупатель выложил за знаменитый аксессуар 104 тысячи долларов.

Перчатка с кристаллами Swarovski является одной из "визитных карточек" артиста. Джексон надевал ее на съемки клипов и концерты. Поп-исполнитель носил лишь одну перчатку, считая, что "так круче".

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Напомним, что Майкл Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет. Согласно официальной версии, причиной смерти стала передозировка обезболивающего препарата.

Как сообщал портал "Комментарии", 19-летняя украинка решила продать на аукционе свою девственность.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/news/11335365/michael-jacksons-famous-white-glove-sells-for-more-than-85000-at-auction/
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