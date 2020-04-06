Перчатку Майкла Джексона продали за 104 тыс. долларов

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Белая перчатка со стразами, которая принадлежала Майклу Джексону, ушла с молотка. Аукцион состоялся в американском штате Техас. Неизвестный покупатель выложил за знаменитый аксессуар 104 тысячи долларов.
Перчатка с кристаллами Swarovski является одной из "визитных карточек" артиста. Джексон надевал ее на съемки клипов и концерты. Поп-исполнитель носил лишь одну перчатку, считая, что "так круче".
Напомним, что Майкл Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет. Согласно официальной версии, причиной смерти стала передозировка обезболивающего препарата.
Как сообщал портал "Комментарии", 19-летняя украинка решила продать на аукционе свою девственность.
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