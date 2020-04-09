Дача Ашкенази: уникальный особняк на протяжении 27 лет берегут от исчезновения

На Французском бульваре в Одессе находится уникальное строение – дача Ашкенази. Величественное здание, напоминающее дворец, расположено на территории санатория имени Чкалова, который в свою очередь подведомствен Министерству здравоохранения. Представитель компании-арендатора – Вячеслав Чухно – прокомментировал последние события, связанные с этим объектом.

Как рассказал "Комментариям" Чухно, сотрудники так называемого "коммерческого отдела" Одесской прокуратуры №3 инициировали уголовное производство, которое было открыто, по имеющимся данным, с целью давления на арендатора.

"Наше предприятие арендует особняк уже на протяжении 27 лет, и всё это время поддерживает его в надлежащем состоянии, проводит за свой счёт ремонты. Этот объект не используется в коммерческих целях – одно время там находилась областная федерация футбола, а сейчас – федерация самбо. Пожалуй, это единственный исторический особняк в своём роде, который уцелел и сохранился в таком прекрасном состоянии", – отметил Вячеслав Чухно.

Представитель компании-арендатора также предположил, что подобное внимание со стороны прокуратуры может быть связано с активизацией девелоперов в районе Чкаловского санатория.

"Мы внимательно отслеживаем эту ситуацию, и надеемся, что ошибаемся в своих предположениях, - рассказывает Чухно. - Мы хотим сохранить дачу Ашкенази потомкам. Это наша цель. Уникальный особняк, которому уже больше ста лет, сохранился практически в аутентичном виде".

Вячеслав Чухно также сообщил, что в 90-е годы, при регистрации объекта в документах была допущена техническая ошибка – особняк на Французском бульваре, 85 обозначили как "дачу Маразли".

"Мы инициировали процедуру исправления этой ошибки через комиссию Департамента культуры областной администрации, и проследим, чтобы этот процесс достиг своего логического завершения", - сказал он.

Представитель компании также прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что над дачей Ашкенази теряется связь с дронами, после чего беспилотники неконтролируемо снижаются, а владельцы затем не могут найти своё имущество.

"Особняк и прилегающая территория, конечно, охраняется – но у нас нет оборудования, способного "приземлять" беспилотники. Рядом с нами есть известные соседи – данный вопрос можно переадресовать им", - резюмировал Вячеслав Чухно.

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