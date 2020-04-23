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У Ричарда Гира родился третий ребенок

Актер стал отцом в 70 лет

сегодня, 02:30
Автор:

• Сергей Медведев

У Ричарда Гира родился третий ребенок

Американский актер Ричард Гир в третий раз стал отцом. Его супруга забеременела всего через несколько месяцев после того, как на свет появился их первый общий ребенок.

Супруга кинозвезды  Алехандра Сильва родила Гиру второго сына. Пара пока не разглашает имя ребенка. Супруги в данный момент находятся на самоизоляции на ферме в окрестностях Нью-Йорка. Всего у 70-летнего Ричарда Гира теперь трое детей — у него есть сын Гомер от  актрисы Кэри Лоуэлл, которому уже исполнилось 20 лет.

Напомним, что пара познакомилась давно, так как актер дружил с отцом своей будущей жены, который является строительным магнатом. Но свадьба состоялась только в 2018 году на ранчо актера, неподалеку Нью-Йорка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что 47-летний певец и музыкант Рики Мартин стал отцом в четвертый раз, ребенка партнерам выносила суррогатная мать.


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Источник: https://www.hola.com/actualidad/20200422162501/alejandra-gere-da-a-luz-segundo-hijo/
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