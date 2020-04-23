Главные события 23 апреля: какие праздники отмечаем сегодня

Сегодня, 23 апреля, в мире отмечают интересные праздники. В частности, эта дата уже 15 лет кряду является Всемирным днем книги и авторского права. День выбрали не случайно, ведь именно 23 апреля появились на свет писатели мирового масштаба, такие как Уильям Шекспир. К слову, с его рождением связан и День английского языка, который также отмечают сегодня.

Тем временем в нашей стране празднуют День психолога, в Испании сегодня День влюбленных, а в Исландии - начало лета.

Отметим, что в разные годы 23 апреля произошли весьма интересные события. Так, в 1896-м в Нью-Йорке состоялся первый в мире киносеанс, а в 1907 году Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие.



Именинники этого дня:

писатели Уильям Шекспир, Мигель Сервантес Сааведра, Уильям Вордсворт, Григорий Тютюнник;

15-й президент США Джеймс Бьюкенен;

основатель квантовой физики Макс Планк;

первый президент России Борис Ельцин и другие.









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