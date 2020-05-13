Аллею Героев в Днепре посетили сотни тысяч человек, - Голик

Юрий Голик, который на протяжении четырех лет был советником главы Днепропетровской ОГА, напомнил, что 12 мая исполняется ровно три года со дня открытия Аллеи Героев в Днепре. Мемориальный комплекс был открыт в память воинов, отдавших свои жизни на войне на Востоке Украины.

"Три года назад, 12 мая 2017 года, мы открыли в Днепре построенную нами Аллею Героев в сквере возле Днепропетровской ОГА. Ее мы построили вместе с теми, кому, как и нам, не все равно", - написал Голик у себя в Facebook.

С момента открытия на Алее побывали несколько сотен тысяч людей со всей страны, включая первых лиц. Также ее посетили более 20 000 школьников.





"На Аллее более 500 фотографий Героев, отдавших свою жизнь в борьбе за Независимость Украины. Более 500 лиц, в глаза которых нужно регулярно смотреть всем, чтобы понимать цену, которую платит наша страна за свою свободу", - добавил Голик.





Напомним, в 2017 году в Днепре также был открыт первый в Украине Музей Гражданского Подвига (Музей АТО). Инициаторами создания музея стали сами участники АТО и волонтеры. О том, как создавался Музей, Юрий Голик рассказывал в своей книге "Бесконечность не для слабаков", посвященной работе в Днепропетровской ОГА во главе с Валентином Резниченко в 2015-2019 годах.





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