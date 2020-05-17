В Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий

Украина чтит память жертв политических репрессий. Этот день ввел в календарь президент Украины Виктор Ющенко в 2007 году. Тогда же ввели разделение — день памяти жертв Голодоморов отделили от Дня памяти жертв политических репрессий. Ежегодно, в третье воскресенье мая украинские граждане вспоминают советские репрессии, которые привели к миллионам жертв. По мнению некоторых историков, политические репрессии украинцев можно считать геноцидом украинского народа. Число жертв репрессий точно подсчитать невозможно. Впрочем, специалисты оценочно сходятся во мнении, что за годы режима были арестованы более 1,5 млн украинцев. Часть из них были расстреляны, остальные прошли через тюрьмы, лагеря и проч элементы репрессивной советской системы.

Наиболее крупное захоронение жертв режима находится в Киеве, в Быковнянском лесу. Там хоронили расстрелянных диссидентов, которые попали под пресс советских карательных органов в 1937-1941 годах.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине 23 ноября отмечают День памяти жертв голодомора. В честь него в разных городах нашей страны украинцы зажгли свечи, тем самым присоединившись к национальной акции. В этот день в Украине приспущен Государственный флаг и сокращено проведение развлекательных мероприятий. Кроме того, в 16:00 во всех городах нашей страны прошла акция "Зажги свечу", в рамках которой украинцы в домах зажгли свечи памяти и присоединнились к всеукраинской минуте молчания.

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