В Киеве включат фонтаны

Киевлянам и гостям столицы пообещали включить фонтаны. Столичные фонтаны, в частности, на Майдане Незалежности, начнут свою работу в День Киева. Работать они будут до 30 сентября. Такую информацию предоставила пресс-служба Киевской администрации.

"31 мая на День Киева возобновят работу столичные фонтаны. В частности, в воскресенье днем состоится запуск фонтанных комплексов на Майдане Незалежности", – говорится в информации пресс-службы на сайте горсовета.

В КГГА напоминают, что обычно сезон фонтанов начинался 1 мая. Однако, в связи с карантином и соответствующими ограничениями запуск фонтанов решили отложить до конца мая. Как и ранее, светомузыкальное шоу можно будет увидеть на Майдане и Русановке. Не новый, но отремонтированный фонтан в парке имени Заньковецкой порадует зрителей оригинальной подсветкой в вечернее время.

Как сообщал портал "Комментарии", девушка разрушила фонтан ради фотографии с сестрой. Инцидент произошел в Боярке, Киевской области.

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