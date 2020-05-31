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В Киеве включат фонтаны

Сезон фонтанов в Киеве отложили из-за карантина

сегодня, 09:22
Автор:

Сергей Медведев

В Киеве включат фонтаны

Киевлянам и гостям столицы пообещали включить фонтаны. Столичные фонтаны, в частности, на Майдане Незалежности, начнут свою работу в День Киева. Работать они будут до 30 сентября. Такую информацию предоставила пресс-служба Киевской администрации.

"31 мая на День Киева возобновят работу столичные фонтаны. В частности, в воскресенье днем состоится запуск фонтанных комплексов на Майдане Незалежности", – говорится в информации пресс-службы на сайте горсовета.

 В КГГА напоминают, что обычно сезон фонтанов начинался 1 мая. Однако, в связи с карантином и соответствующими ограничениями запуск фонтанов решили отложить до конца мая.  Как и ранее, светомузыкальное шоу можно будет увидеть на Майдане и Русановке. Не новый, но отремонтированный фонтан в парке имени Заньковецкой порадует зрителей оригинальной подсветкой в вечернее время.

Как сообщал портал "Комментарии", девушка разрушила фонтан ради фотографии с сестрой. Инцидент произошел в Боярке, Киевской области.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/665894.html
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