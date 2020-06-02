"Смерть композитора": церемония прощания с Мирославом Скориком будет проходить два дня

Украинская Греко-Католическая церковь объявила о дате прощания с Мирославом Скориком, который вчера скончался.

Прощание состоится в среду, 3 июня, в Киеве в 11:30 в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ (ул. Никольско-Слободская, 5). Во Львове - в четверг, 4 июня, в соборе Святого Юра (пл. Святого Юра, 5), также в 11:30. Похороны состоятся в пятницу, 5 июня, на Лычаковском кладбище.

Для тех поклонников и почитателей творчества великого мэтра, которые не смогут присутствовать лично для прощения с ним, будет вестись прямая трансляция панихиды.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти скандального российского писателя и политика Эдуарда Лимонова.

Известно, что у сатирика в середине марта этого года экстренно госпитализировали прямо из его квартиры в центре Москвы.

У Лимонова началось кровотечение — он уже долго боролся с онкологией. Врачи двое суток пытались нормализовать состояние, сегодня назначили 2 операции. Одна из них дала осложнение на горло. Его организм не перенес нагрузки и врачи констатировали смерть писателя.





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