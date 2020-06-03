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Главная Новости Общество искусство и культура Полотно великого русского художника из Крыма продали на аукционе "Сотбис" за $3 млн
commentss НОВОСТИ Все новости

Полотно великого русского художника из Крыма продали на аукционе "Сотбис" за $3 млн

Картина Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" ушла с молотка за 2 295 000 фунтов стерлингов

сегодня, 15:20
Автор:

Екатерина Белоброва

Полотно великого русского художника из Крыма продали на аукционе "Сотбис" за $3 млн

Полотно, написанное рукой выдающегося русского художника-баталиста Ивана Константиновича Айвазовского, было продано на аукционе "Сотбис" за  2 295 000 фунтов стерлингов, что эквивалентно 2,9 млн долларов США. Об этом сообщается на сайте аукционного дома. 

Так, картина "Неаполитанский залив", написанная в жанре пасторали в 1845 году, составляет в длину 2 метра 8 см, что является рекордной длинной для картин Айвазовского.

Отмечается, что первоначальная цена лота составляла 1,5 млн фунтов стерлингов. Картину Айвазовского выкупил один из 15-ти участников аукциона, предложивший наибольшую сумму.

Иван Айвазовский (1817- 1900 гг.) - великий русский художник, который родился, работал и скончался в крымской Феодосии. Творил в период романтизма. Завоевал мировую известность, как лучший художник-маринист и баталист всех времен. 

Сотбис - один из старейших в мире аукционных домов. Совместно с аукционным домом "Кристис" занимает около 90 % мирового рынка аукционных продаж антиквариата, предметов искусств и так далее.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что  вокалистка и девушка выдающегося американского инженера Илона Маска открыла выставку собственных предметов творчества.

"Я занималась искусством за 10, 12 лет до того, как впервые прикоснулась к синтезатору. В первую очередь я вижу себя как визуального художника, и мне всегда было странно, что люди знают меня по музыке", — сказала певица Граймс.




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Источник: https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/russian-pictures/ivan-konstantinovich-aivazovsky-the-bay-of-naples
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