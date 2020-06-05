В Москве скончался легендарный актер - звезда советских комедий

Сегодня в возрасте 82-х лет скончался известный российский и советский актер Михаил Кокшенов. Об этом сообщают российские медиа, ссылаясь на информацию от друзей актера.

Известно, что в последние годы актер оправлялся от перенесенного инсульта. В октябре 2017 года Кокшенову внезапно стало плохо прямо на одной из московских улиц, прохожие вызвали "скорую", после поставленного диагноза "инсульт", артист пошел на поправку, но уже не принимал заметного участия в светской жизни.

Кокшенов широко известен в странах СНГ по преимущественно комическим ролям в фильмах "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди"," снимался в "Ералаше" и многих сериалах. Он также является кинорежиссером и сценаристом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что из жизни ушла настоящая музыкальная легенда и герой Украины Мирослав Скорик, который был похоронен после двухдневного прощания в Киеве и Львове с многочисленными поклонниками и наследниками таланта композитора.





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