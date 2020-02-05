Нардепа Федину вызвали в ГБР

Народного депутата Украины Софию Федину вызвали в ГБР для вручения письменного уведомления о подозрении. Повестку подписал генпрокурор Руслан Рябошапка. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Повестку направили по адресу регистрации Федины, а также по месту фактического проживания и по месту работы. В сообщении также указано, что хотя согласно законодательству депутат считается оповещенным, во избежание спекуляций на тему "не знала про вызов" Офис генпрокурора публикует соответствующую повестку.





Как сообщал портал "Комментарии", по мнению депутата Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" Софии Федины, весь цивилизованный мир смотрит на президента Украины Владимира Зеленского как на советского диктатора. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Прямой".

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