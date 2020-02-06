Патрульные остановили машину и напали на супругов: били женщину и пустили слезоточивый газ

В Закарпатской области патрульных полицейских подозревают в превышении полномочий и насилии: копы остановили машину, а затем избили пассажиров и применили слезоточивый газ. Об этом информирует Государственное бюро расследований.

Так, 7 января в городе Мукачево патрульные остановили Citroen, в котором ехали трое человек. Затем один из полицейских неожиданно применил слезоточивое вещество "Терен 4" к одному из пассажиров, после чего повалил потерпевшего на землю и избивал его тело ногами. А через 5 минут к избиению присоединились еще двое копов. При этом один из правоохранителей ударил ногой в живот жену пассажира, которая вышла из машины. У пострадавших телесные повреждения.

Подозрения получили временно исполняющий обязанности заместитель командира взвода и двое патрульных Управления патрульной полиции в Закарпатской области. Им инкриминируется ст. 365 УКУ - превышение власти, которое сопровождалось насилием и применением специальных средств. Сейчас все отстранены от службы, избираются меры пресечения. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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