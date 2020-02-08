Три украинца ограбили за двое суток 23 банкомата российского банка в Европе

В Боснии и Герцеговине произошел ряд ограблений, претендующий на рекорд. За краткий срок, - менее двух суток, украинцы опустошили десятки банкоматов. Пострадавшей стороной в преступлении называют российский "Сбербанк".

Согласно информации местных СМИ, группа из трех украинцев совершила налеты на 23 банкомата за 53 часа. По предварительным оценкам, преступники похитили около 2,7 млн конвертируемых марок, что составляет более 37 млн грн.

Двоих из налетчиков задержали в городе Бихаче. Третий скрылся в Венгрии. Правоохранителям удалось изъять только 100 тыс. марок.

Как сообщал портал "Комментарии", в сети появилось видео "ограбление века": преступники похитили коллекцию драгоценностей и антиквариата из музея "Зеленые своды" в Дрездене, Германия.

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