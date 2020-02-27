Украинцам продавали краденые элитные автомобили с Европы

Офис Генерального прокурора разоблачил преступную группировку, которая похищала элитные иномарки в странах Европы и затем продавала их украинцам. Всего было украдено более полусотни машин, сообщает пресс-служба ОГП.

Чаще всего автомобили элит-класса привозили с Польши, Нидерландов, Чехии. Пройти таможенный контроль и получить украинскую регистрацию похищенным авто помогали правоохранители и местные чиновники — уверены в Офисе Генпрокурора. Машины, чаще всего, оформляли на подставных лиц. По документам — их брали в лизинг, но деньги владельцам так никто и не возвращал. Те обращались в местные правоохранительные органы. Автомобили объявляли в международный розыск. Но заканчивалось все всегда одинаково - поймать преступников не удавалось. Как, результат, по проверенной схеме они отработали около трех лет.



Среди вероятных организаторов схемы называют депутата Ужгородского горсовета. Ему официально вручили подозрение.

закарпатские СМИ сообщают, что речь может идти о депутате Ужгородского горсовета Михаиле Чурило.<br /><br /> <a href="https://ura-inform.com/ru/society/2020/02/26/prokuratura-objavila-podozrenie-uzhgorodskomu-deputatu">Источник</a>

закарпатские СМИ сообщают, что речь может идти о депутате Ужгородского горсовета Михаиле Чурило.<br /><br /> <a href="https://ura-inform.com/ru/society/2020/02/26/prokuratura-objavila-podozrenie-uzhgorodskomu-deputatu">Источник</a>

Теперь прокуроры выясняют, кто еще может быть причастен к преступной группировке. В частности, проверяют правоохранителей. Сумма ущерба из-за деятельности группировки составляет около 4-х миллионов евро.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в Москве у уборщицы угнали джип за 35 тысяч долларов.



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