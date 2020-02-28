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Суд арестовал сына экс-главы КСУ по делу о схемах с угонами элитных авто в ЕС

Суд избрал залоги для сына экс-главы КСУ и других участников схемы с угонами авто до 17 млн грн

сегодня, 13:38
Автор:

• Мария Чиренко

Суд арестовал сына экс-главы КСУ по делу о схемах с угонами элитных авто в ЕС

Суд по ходатайству Офиса генерального прокурора арестовал участников схемы по угону элитных автомобилей из стран Евросоюза с последующей их продажей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По ходатайству Офиса Генпрокурора суд применил меры - содержание под стражей для шести человек... Также суд определил организатору размер залога в 17 млн ​​грн, а членам группы на общую сумму 15,7 млн грн", - сказано в сообщении.

Напомним, согласно версии следствия, участники преступной организации оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на элитные автомобили. В схеме участвовали украинские бизнесмены и предприниматели из стран Евросоюза. Затем эти автомобили продавали.

По данным СМИ, организатором схемы является сын бывшего главы Конституционного суда Украины Андрей Стрижак-младший. 

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Как сообщал сайт "Комментарии", согласно данным Национальной полиции, самыми угоняемыми автомобилями в Украине остаются ВАЗы. Чаще всего угоняют автомобили в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. В тройку самых популярных среди угонщиков авто входят Daewoo и Toyota.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=268156&fbclid=IwAR2bLOGKeiRNLbkujLXpRZpp-YsrGJ6Fa6zzchbPmYB2WsBNsWODet4yyIY
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