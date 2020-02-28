Суд арестовал сына экс-главы КСУ по делу о схемах с угонами элитных авто в ЕС

Суд по ходатайству Офиса генерального прокурора арестовал участников схемы по угону элитных автомобилей из стран Евросоюза с последующей их продажей. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



"По ходатайству Офиса Генпрокурора суд применил меры - содержание под стражей для шести человек... Также суд определил организатору размер залога в 17 млн ​​грн, а членам группы на общую сумму 15,7 млн грн", - сказано в сообщении.



Напомним, согласно версии следствия, участники преступной организации оформляли на себя и на подставных лиц договоры лизинга на элитные автомобили. В схеме участвовали украинские бизнесмены и предприниматели из стран Евросоюза. Затем эти автомобили продавали.



По данным СМИ, организатором схемы является сын бывшего главы Конституционного суда Украины Андрей Стрижак-младший.



В настоящее время досудебное расследование продолжается.



Как сообщал сайт "Комментарии", согласно данным Национальной полиции, самыми угоняемыми автомобилями в Украине остаются ВАЗы. Чаще всего угоняют автомобили в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. В тройку самых популярных среди угонщиков авто входят Daewoo и Toyota.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!