СБУ прикрыла канал поставки контрабандного кокаина

Служба безопасности Украины ликвидировала один из крупных каналов поставки контрабандного кокаина. Злоумышленники пытались ввезти в Украину 30 килограммов наркотиков, сообщает прес-служба ведомства.

Партию кокаина члены международной группировки везли прямиком с Латинской Америки. Если бы вся партия попала на черный рынок, злоумышленники бы обогатились более чем на 90 миллионов гривен. Правда, конечным рынком должна была стать не Украина. Транзитом наркотики планировали вывезти в страны Евросоюза.

Три десятка брикетов с дурманом контрабандисты спрятали в грузовом контейнере с автомобилями. В порту "Южный", что в Одесской области, таможенники отправили его на дополнительный осмотр. Там их и ожидал сюрприз.





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Партию кокаина задержали еще в феврале. А нынче во время спецоперации в Киеве задержали троих участников группировки, в частности, и иностранца, который организовал канал нелегального наркобизнеса.

На протяжении этого года банда планировала завезти в Украину еще несколько партий наркотиков общим весом около полтонны, говорится в сообщении СБУ. Часть кокаина собирались продать и украинским дилерам.

"Коментарии" ранее сообщали, что Джастин Бибер рассказал о своей наркозависимости.

Фото: Служба безопасности Украины

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