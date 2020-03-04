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Масонский меч почтой: таможенники изъяли ритуальное оружие

Масонский меч в почтовой посылке в Украину пытались ввезти незаконно. Оружие изъяли.

сегодня, 13:37
Автор:

• Виолетта Комаровская

Масонский меч почтой: таможенники изъяли ритуальное оружие

В почтовой посылке украинские таможенники нашли ритуальный меч масонов. Правоохранители раритет изъяли, говорится в сообщении Киевской таможни. 

Всем, кто верит в теорию заговора, не до шуток. В Украину попытались ввезти ритуальный меч масонов. Раритетное оружие спрятали в обычной почтовой посылке. Из Соединенных штатов Америки она направлялась прямиком в Украину.

И все же, дойти до адресата посылке с масонским оружием было не суждено. На таможенном контроле правоохранители решили рассмотреть коробку повнимательнее. Когда открыли ее, всех ожидал сюрприз. В таможенной декларации, которая прилагалась к посылке, было указано, что в коробке обычный сувенир. Именно поэтому таможенники, уж никак, не ожидали увидеть там предмет, внешне очень похож на ритуальный масонский меч. Никаких разрешительных документов на транспортировку холодного оружия, соответственно не было. 

Размером оружие почти с метр. Такие мечи были распространены среди членов масонского сообщества в США в прошлом и позапрошлом веках. 

Масонский меч украинские таможенники изъяли и составили протокол о нарушении таможенных правил. 

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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1534629226700977
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