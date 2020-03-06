Сеть подпольных казино накрыли в Запорожье

Сеть подпольных казино накрыли сотрудники СБУ в Запорожье. Об этом говорится на сайте ведомства.

Найти эти игровые залы рядовому жителю Запорожья было бы не просто. Но опытные игроки точно знали, где можно получить порцию азарта, конечно же, заплатив за это деньги. Организаторы нелегального бизнеса позаботились о том, чтобы их сеть была спрятана от посторонних глаз. Подпольные казино обустраивали в, на первый взгляд, пустующих помещениях. Вход туда, зачастую, бы максимально непривлекательным: потрепанная пленка на окнах и потертые двери. На них для дополнения эффекта горе-бизнесмены вешали таблички "Аренда" либо же "Ремонт".

Всего по Запорожью обустроили шесть таких игровых залов. Попасть туда, даже, зная об их существовании, все равно, было непросто. Новых клиентов брали только по рекомендации старых и после тщательной проверки. К тому же, необходимо было оплатить, так называемый, входной билет - 500 гривен.

И все же, выйти на организаторов подпольного игорного бизнеса сотрудникам Службы безопасности удалось. Оказалось, что зарабатывали на любителях нелегального азарта четверо жителей Запорожья. Во время обысков силовики изъяли около полусотни игровых автоматов стоимостью около 700 тысяч гривен, а также черную бухгалтерию злоумышленников.





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Ранее, напомним "Комментарии" рассказывали о том, что Давид Арахамия спрогнозировал, когда казино могут легализовать в Украине.





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