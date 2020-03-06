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Грымчак останется под домашним арестом - решение суда

Апелляцию защиты отклонила Апелляционная палата ВАКС

сегодня, 14:13
Автор:

• Сергей Медведев

Грымчак останется под домашним арестом - решение суда

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грмычак останется под круглосуточным домашним арестом. Такое решение приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

 Судебный орган рассмотрел апелляционную жалобу, которую подала защита обвиняемого. Документ оспаривал решение следственного судьи, который продлил Грымчаку меру пресечения в виде домашнего ареста.

 "По результатам судебного рассмотрения коллегия решила отказать в удовлетворении апелляционной жалобы и оставила в силе решение следственного судьи", - говорится в сообщении ВАКС.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Деснянский районный суд Чернигова принял решение об изменении меры пресечения бывшему заму министра по вопросам оккупированных территорий Украины  Юрию Грымчаку, которого подозревают в получение взятки в особо крупном размере.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1856398-sud-zalishiv-grimchaka-pid-tsilodobovim-domashnim-areshtom
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