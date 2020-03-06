Грымчак останется под домашним арестом - решение суда

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Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грмычак останется под круглосуточным домашним арестом. Такое решение приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.
Судебный орган рассмотрел апелляционную жалобу, которую подала защита обвиняемого. Документ оспаривал решение следственного судьи, который продлил Грымчаку меру пресечения в виде домашнего ареста.
"По результатам судебного рассмотрения коллегия решила отказать в удовлетворении апелляционной жалобы и оставила в силе решение следственного судьи", - говорится в сообщении ВАКС.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее Деснянский районный суд Чернигова принял решение об изменении меры пресечения бывшему заму министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юрию Грымчаку, которого подозревают в получение взятки в особо крупном размере.
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