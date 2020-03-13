Полиция разоблачила схему, благодаря которой во время ремонта в Верховной Раде украли 2 миллиона бюджетных гривен. Дело передали в суд, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Еще в 2016 году в Верховной Раде должны были отремонтировать систему отопления в административных зданиях. На реконструкцию выделили деньги с государственного бюджета. Работы производили летом, когда народные депутаты были на каникулах.

Работы по замене системы отопления оказались недешевыми. На этом и решили заработать директор компании, которая проводила ремонт, и некоторые чиновники Аппарата украинского парламента, говорят правоохранители. В итоге, сделку они провернули таким образом, что в собственные карманы удалось положить 2 миллиона гривен, фактически, украденных с бюджета Украины.

Сейчас под подозрением директор предприятия, который подделал документы и также присвоил государственные средства. Ему грозит до 12 лет за решеткой. плюс его могут лишить права занимать определенные должности в течении трех лет, а имущество могут конфисковать. Кроме него подозревают нескольких чиновников Аппарата Верховной Рады. Их судьбу теперь должен решить суд. Следствие уже окончено и материалы дела передали туда.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Японии украли бриллиант почти за 2 миллиона долларов.





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