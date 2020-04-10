Экс-глава ДЗЭ Луганщины Алексей Камышанский может быть причастен к контрабанде полезных ископаемых в РФ, - СМИ

Экс-глава департамента защиты экономики Луганщины Алексей Камышанский может быть причастен к незаконной добыче полезных ископаемых и незаконной вырубке леса, пишет издание "ГолосУА". Более того, по данным журналистов, незаконно добытые ресурсы могут перемещаться на неподконтрольную Украине территорию, в так называемую "ЛНР", с помощью Камышанского.

Как пишет издание, цепочка незаконной схемы ведет к Российской Федерации, где у Алексея Камышанского якобы есть именитые соратники.

По словам авторов материала, активисты Луганщины за последние несколько месяцев много раз публиковали доказательства якобы незаконных действий Камышанского в социальных сетях. Но все эти публикации были удалены из-за атаки ботов, либо путем взлома IP-адреса администраторов групп, которые публиковали упомянутые доказательства. При этом, мошеннические сайты, которые использовались для хакерских атак, имеют российскую регистрацию.

По мнению авторов материала, таким образом в РФ защищают репутацию своего протеже, чтобы тот как можно дольше оставался на должности.

“И самое интересное: как и для чего получил свою нынешнюю должность Алексей Камышанский... давно не секрет, что на теплое и доходное место Главы Департамента стратегических расследований (ДСР) его устроил не менее одиозный бывший начальник УГСБЭП Луганской области Герасименко Александр Александрович. Задуманный план он осуществил через близкого друга и соратника Польского Евгения Николаевича, экс начальника ГУМВД Луганской области, члена "Партии регионов" и партнера Ефремова Александра Сергеевича", - пишет "Голос".

По информации журналистов, и Герасименко, и Польский всегда мечтали стать у руля "ЛНР", и для этого нужно поставить своих подданных с контролируемой украинской стороны.

"Герасименко, пользуясь тем, что в полиции сейчас отсутствует орган, который может проводить глубокую проверку сотрудников на честность, порядочность и преданность родине, а также, используя свои связи с бывшими членами "Партии регионов", якобы поставил Камышанского для организации каналов контрабанды на территорию "ЛНР" и других экономических преступлений. А последний – соответственно - уже успел все хорошо наладить, используя друзей из РФ”, - говорится в материале.

Авторы расследования пообещали продолжить публиковать доказательства незаконных действий Камышанского в соцсетях и независимых СМИ, а также передать все собранные материалы в СБУ, и лично Председателю СБУ Ивану Баканову.

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