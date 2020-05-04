Язык

Українська

Русский

Coinspot 04.05.2020

BTC/USD

8735.92

ETH/USD

203.03

LTC/USD

46.54

НБУ 04.05.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал ГБР снова вызвало Януковича на допрос
НОВОСТИ Все новости

ГБР снова вызвало Януковича на допрос

Беглого экс-президента Виктора Януковича ожидают в ГБР 13 мая для допроса по делу о госизмене

сегодня, 14:51
Автор:

• Екатерина Белоброва

ГБР снова вызвало Януковича на допрос

Государственное бюро расследований направило повестку экс-президенту Виктору Януковичу с требованием прибыть на допрос по делу о государственной измене, которую он совершил в феврале 2014 года. Об этом сообщает УНИАН, цитируя текст повестки.

"В связи с неявкой 30 апреля, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, на 15:00 13 мая для получения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000046", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-гарант Виктор Янукович через своего адвоката выразил желание вернуться в Украину, так как по-прежнему считает себя легитимным президентом.

"Защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечения к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота - сейчас выполняются", - сообщил представитель Януковича в суде Виталий Сердюк.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/politics/yanukovich-yanukovicha-povtorno-viklikali-na-dopit-u-dbr-novini-ukrajina-10983038.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...