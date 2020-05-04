ГБР снова вызвало Януковича на допрос

Государственное бюро расследований направило повестку экс-президенту Виктору Януковичу с требованием прибыть на допрос по делу о государственной измене, которую он совершил в феврале 2014 года. Об этом сообщает УНИАН, цитируя текст повестки.

"В связи с неявкой 30 апреля, в соответствии с требованиями ст 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Янукович Виктор Федорович, на 15:00 13 мая для получения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000046", - указано в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-гарант Виктор Янукович через своего адвоката выразил желание вернуться в Украину, так как по-прежнему считает себя легитимным президентом.

"Защитой осуществляются мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине. Основные задачи, поставленные клиентом, - это обеспечить привлечения к ответственности виновных в сдаче Крыма, виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота - сейчас выполняются", - сообщил представитель Януковича в суде Виталий Сердюк.



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