В Украине начался суд по "газовому делу" Онищенко

Сегодня в Высшем антикоррупционном суде началось рассмотрение так называемого "газового дела", где прокурор САП огласил обвинительный акт против экс-нардепа VIII созыва Верховной Рады Александра Онищенко и его финансового директора. Об этом передает пресс-служба САП на своей странице в Facebook.

На заседании и сторона обвинения, и один из защитников выступили со вступительными речами. Следующее заседание состоится 14 мая, на нем с речами выступят другие два защитника.

Отмечается, что заседания будут проходить заочно, поскольку власти Германии, где скрывается беглый Онищенко с 2014 года, не приняла решения по запросу украинской стороны об экстрадиции опального политика.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в конце прошлого года Александр Онищенко был задержан полицией на территории Германии как лицо, которое находится в международном розыске. В Украине ему вменяют нанесение государству убытков на сумму 3 млрд гривен путем газовых махинаций. Следователи считают, что газ, который добывали компании Онищенко в рамках совместной деятельности с "Укргаздобычей", попадал на фиктивные биржи по заниженной цене. Его выкупали связанные компании и перепродавали уже по рыночной. Также отмечалось, что всего в рамках уголовного производства задержаны 12 человек, а 5 подозреваемых по данному делу признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием. Онищенко все обвинения в свой адрес отрицает.





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