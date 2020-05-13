Язык

Українська

Русский

Coinspot 13.05.2020

BTC/USD

9093.79

ETH/USD

196.84

LTC/USD

42.94

НБУ 13.05.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

29.20

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество Криминал В Украине начался суд по "газовому делу" Онищенко
НОВОСТИ Все новости

В Украине начался суд по "газовому делу" Онищенко

Сегодня САП озвучила обвинительный акт против экс-нардепа Александра Онищенко

сегодня, 18:46
Автор:

• Екатерина Белоброва

В Украине начался суд по "газовому делу" Онищенко

Сегодня в Высшем антикоррупционном суде началось рассмотрение так называемого "газового дела", где прокурор САП огласил обвинительный акт против экс-нардепа VIII созыва Верховной Рады Александра Онищенко и его финансового директора. Об этом передает пресс-служба САП на своей странице в Facebook.

На заседании и сторона обвинения, и один из защитников выступили со вступительными речами. Следующее заседание состоится 14 мая, на нем с речами выступят другие два защитника.

Отмечается, что заседания будут проходить заочно, поскольку власти Германии, где скрывается беглый Онищенко с 2014 года, не приняла решения по запросу украинской стороны об экстрадиции опального политика.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в конце прошлого года Александр Онищенко был задержан полицией на территории Германии как лицо, которое находится в международном розыске. В Украине ему вменяют нанесение государству убытков на сумму 3 млрд гривен путем газовых махинаций. Следователи считают, что газ, который добывали компании Онищенко в рамках совместной деятельности с "Укргаздобычей", попадал на фиктивные биржи по заниженной цене. Его выкупали связанные компании и перепродавали уже по рыночной. Также отмечалось, что всего в рамках уголовного производства задержаны 12 человек, а 5 подозреваемых по данному делу признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием. Онищенко все обвинения в свой адрес отрицает.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...