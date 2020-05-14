Против Криклия завели уголовное производство за коррупцию в сфере сертификации ГБО

Государственное бюро расследований начало уголовное производство против министра инфраструктуры Владислава Криклия, которого подозревают в организации коррупционных схем. Об этом сообщает в Telegram народный депутат Александр Дубинский.

Парламентарий рассказал, что открытия производства добился депутат Александр Куницкий, и опубликовал копии сообщения ГБР и выписку из Единого реестра досудебных расследований. Как следует из документов, главу Министерства инфраструктуры подозревают в нарушении ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением с тяжкими последствиями).

По словам Дубинского, производство против Криклия начато "за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газу".

"Криклий с подельниками приняли ряд постановлений Мининфраструктуры, которыми сертификация газобаллонного оборудования сводится на 6 фирм, а цена такой сертификации с 800 гривен увеличивается до 3000 гривен", - уточнил депутат.

Ранее Дубинский неоднократно обвинял Криклия в коррупции и создании теневого офиса, через который проходят все инфраструктурные схемы. "Помните, у Саши Януковича тоже были офисы, куда надо было лавэ свозить? В общем, у министра инфраструктуры тоже свой офис. С конкретными персонажами, которые собирают под конкретные ресурсы под конкретные проекты. Что это за проекты? Мы это все изучим и обязательно вам расскажем. Там много интересных фамилий", - заявлял нардеп.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!