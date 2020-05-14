Associated Press VS L'illustr'e: следователи УЕФА и ФИФА не нашли у Павелка финансовых преступлений

На страницах французского издания L'illustr'e журналист Арно Беда разместил материал о, якобы, финансовых махинациях футбольного функционера Андрея Павелко. По версии издания, ФИФА заключила с ним некое "тайное соглашение".

Информационное агентство Associated Press, в свою очередь, не смогло найти подтверждение этой информации. Более того, материалы L'illustr'e были опровергнуты официальным комментарием ФИФА, который американское новостное агентство приводит в своей статье.

"...в августе 2018 года проходило отдельное расследование этики ФИФА (в отношении Павелко), но оно не было связано с финансовыми вопросами...расследование этики было начато из-за публичной критики со стороны Павелко решения дисциплинарного ФИФА в отношении защитника Хорватии Домагоя Виду. В видео-комментарии, выпущенном онлайн после победы над сборной РФ, Вида положительно отзывался об Украине,", - уточняет Associated Press.

Также агентство приводит позицию ФИФА по каким-либо соглашениям с Павелко.

"(Павелко) согласился заплатить штраф в размере 10 000 швейцарских франков (10 300 долларов США) за свое поведение (публичную критику решения ФИФА о наказании Виды), и это единственный предмет подписанного с ним соглашения о признании вины", - сообщили в ФИФА, позицию которой опубликовал Associated Press.

Тем временем, УАФ официально опровергла и наличие расследования в отношении Павелко со стороны УЕФА.

"Поскольку Арно Беда в своем предварительном расследовании безосновательно обвинял УАФ в финансовых махинациях, в 2019 году УЕФА действительно обращалась к УАФ с рядом вопросов", - сообщили в Ассоциации.

Впрочем, это общение завершилось отказом УЕФА открывать производство в отношении Павелка.

"Получив всю запрашиваемую информацию и проверив ее достоверность, УЕФА не нашла оснований для открытия дела, о чем сообщил и УАФ, и ФИФА также", - сказано в официальном сообщении.

Напомним, Павелко был избран членом Исполкома УЕФА после чего утратил возможность быть членом дисциплинарного комитета ФИФА, согласно требованием Регламента. Решение о завершении полномочий Павелко должен будет поддержать Конгресс ФИФА, проведение которого запланировано осенью.







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