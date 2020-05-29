Бес помог церкви вернуть украденное золото

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Днепровские полицейские словили женщину, которую украла 3
килограмма золота из Свято-Троицкого собора в Днепре, при помощи служебной
бельгийской овчарки по кличке Бес. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной
полиции на официальном сайте
Сотрудники Шевченковского отдела полиции отправились в
Свято-Троицкий собор после сообщения о краже золотых украшения, которые
прихожане пожертвовали для церкви. Полицейские выяснили, что злоумышленница
осталась в соборе до окончания службы, после чего собрала золотые украшения с
икон. В ее руки попали кольца, цепочки и другие золотые изделия.
Служебный пес породы бельгийская овчарка по кличке Бес помог
полицейским обнаружить 27-летнюю жительницу Черкасской области в подвальном
помещении церкви. Также собака нашла сумку с украденным золотом весом в 3
килограмма. Украшения изъяла полиция.
Копы открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185
Уголовного кодекса Украины — Кража.
Как сообщал портал "Комментарии", партия "Голос" публично потребовала отставки главы МВД Авакова.
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