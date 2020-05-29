Бес помог церкви вернуть украденное золото

Днепровские полицейские словили женщину, которую украла 3 килограмма золота из Свято-Троицкого собора в Днепре, при помощи служебной бельгийской овчарки по кличке Бес. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции на официальном сайте

Сотрудники Шевченковского отдела полиции отправились в Свято-Троицкий собор после сообщения о краже золотых украшения, которые прихожане пожертвовали для церкви. Полицейские выяснили, что злоумышленница осталась в соборе до окончания службы, после чего собрала золотые украшения с икон. В ее руки попали кольца, цепочки и другие золотые изделия.

Служебный пес породы бельгийская овчарка по кличке Бес помог полицейским обнаружить 27-летнюю жительницу Черкасской области в подвальном помещении церкви. Также собака нашла сумку с украденным золотом весом в 3 килограмма. Украшения изъяла полиция.

Копы открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — Кража.

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