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Бес помог церкви вернуть украденное золото

Копы словили женщину, которая украла 3 кг золота из Свято-Троицкого собора

29 мая 2020, 23:16
Автор:

Антон Корнилов

Бес помог церкви вернуть украденное золото

Днепровские полицейские словили женщину, которую украла 3 килограмма золота из Свято-Троицкого собора в Днепре, при помощи служебной бельгийской овчарки по кличке Бес. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции на официальном сайте

Сотрудники Шевченковского отдела полиции отправились в Свято-Троицкий собор после сообщения о краже золотых украшения, которые прихожане пожертвовали для церкви. Полицейские выяснили, что злоумышленница осталась в соборе до окончания службы, после чего собрала золотые украшения с икон. В ее руки попали кольца, цепочки и другие золотые изделия.

Служебный пес породы бельгийская овчарка по кличке Бес помог полицейским обнаружить 27-летнюю жительницу Черкасской области в подвальном помещении церкви. Также собака нашла сумку с украденным золотом весом в 3 килограмма. Украшения изъяла полиция.

Копы открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — Кража.

Как сообщал портал "Комментарии", партия "Голос" публично потребовала отставки главы МВД Авакова.


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Источник: https://dp.npu.gov.ua/news/kradizhka/u-dnipri-policziya-zatrimala-zhinku-yaka-vikrala-zoloti-prikrasi-z-ikon-u-svyato-trojiczkomu-sobori/?fbclid=IwAR09c3XnZHjmSI1xXIvW09wK-8SsA4Vx4RY7OfSPfUHyyvB7Qj0pO8cU3cc
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