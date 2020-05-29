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Главная Новости Общество Криминал Вооруженный ветеран АТО Майман напал на бизнесмена в центре Киева
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Вооруженный ветеран АТО Майман напал на бизнесмена в центре Киева

Ранее Майман подрался с нардепом Кивой в одном из столичных ресторанов

29 мая 2020, 23:20
Автор:

Антон Корнилов

Вооруженный ветеран АТО Майман напал на бизнесмена в центре Киева

В пятницу, 29 мая, в центре Киева произошел вооруженный конфликт между ветераном АТО Михаилом Майманом и предпринимателем и президентом лиги боевых искусств WWFC Владимиром Теслей. Об этом сообщили в издании TK Media.

Автомобиль Тесли заблокировали на улице Большая Васильковская, 62/64. Один из охранников Маймана начал угрожать бизнесмену пистолетом, а сам ветеран АТО держал в руках нож. После этого началась драка, а на место происшествия выехала полиция. На месте уже работают следователи.


Ранее Михаил Майман был заместителем командира батальона "Святая Мария" в Мариуполе и Бахумате. 22 января 2020 года в одном из ресторанов в центре столицы он подрался с народным депутатом от партии "Оппозиционной платформа — За Жизнь" Ильей Кивой.

После инцидента выяснилось, что между Михаилом Майманом и Ильей Кивой давно начался конфликт, который в этот день перерос в драку.

Как сообщал портал "Комментарии", пес по кличке Бес помог Свято-Троицкому собору в Днепре вернуть украденные три килограмма золотых украшений.


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Источник: https://tk.media/news/razborki-v-tsentre-kieva-veteran-ato-mayman-napal-na-predprinimatelya-i-prezidenta-ligi-wwfc-2020-05-29
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