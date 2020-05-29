Вооруженный ветеран АТО Майман напал на бизнесмена в центре Киева

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В пятницу, 29 мая, в центре Киева произошел вооруженный
конфликт между ветераном АТО Михаилом Майманом и предпринимателем и президентом
лиги боевых искусств WWFC Владимиром Теслей. Об этом сообщили в издании TK Media.
Автомобиль Тесли заблокировали на улице Большая Васильковская, 62/64. Один из охранников Маймана начал угрожать бизнесмену пистолетом, а сам ветеран АТО держал в руках нож. После этого началась драка, а на место происшествия выехала полиция. На месте уже работают следователи.
Ранее Михаил Майман был заместителем командира батальона "Святая
Мария" в Мариуполе и Бахумате. 22 января 2020 года в одном из ресторанов в
центре столицы он подрался с народным депутатом от партии "Оппозиционной
платформа — За Жизнь" Ильей Кивой.
После инцидента выяснилось, что между Михаилом Майманом и
Ильей Кивой давно начался конфликт, который в этот день перерос в драку.
Как сообщал портал "Комментарии", пес по кличке Бес помог
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