"Аваков проигнорировал заседание по вопросу изнасилования в Кагарлыке", - нардеп

Министр внутренних дел Арсен Аваков не присутствовал на сегодняшнем заседании Комитета Верховной Рады, где рассматривался вопрос о работе правоохранительной системы в свете произошедшего неделю назад в поселке Кагарлык под Киевом, когда двое сотрудников полиции прямо во время допроса избили и изнасиловали 25-летнюю девушку. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова на своей странице в Facebook.





Данная повестка вызвала осуждение со стороны подписчиков Устиновой, которые уверены, что глава МВД равнодушен к происходящему, а также опасения, что виновные не понесут полноты наказания, которое предусмотрено по закону.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на происшествие в Кагарлыке отреагировала мониторинговая миссия по правам человека в ООН.

"Мы также призываем Национальную полицию предпринять необходимые шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения в их рядах. Наконец, мы призываем Парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв таким образом имеющиеся или потенциальные лазейки для безнаказанности", - подчеркивается по итогам публикации.



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