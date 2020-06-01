"Аваков проигнорировал заседание по вопросу изнасилования в Кагарлыке", - нардеп

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Министр внутренних дел Арсен Аваков не присутствовал на сегодняшнем заседании Комитета Верховной Рады, где рассматривался вопрос о работе правоохранительной системы в свете произошедшего неделю назад в поселке Кагарлык под Киевом, когда двое сотрудников полиции прямо во время допроса избили и изнасиловали 25-летнюю девушку. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова на своей странице в Facebook.
Данная повестка вызвала осуждение со стороны подписчиков Устиновой, которые уверены, что глава МВД равнодушен к происходящему, а также опасения, что виновные не понесут полноты наказания, которое предусмотрено по закону.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на происшествие в Кагарлыке отреагировала мониторинговая миссия по правам человека в ООН.
"Мы также призываем Национальную полицию предпринять необходимые шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения в их рядах. Наконец, мы призываем Парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв таким образом имеющиеся или потенциальные лазейки для безнаказанности", - подчеркивается по итогам публикации.
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