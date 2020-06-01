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Главная Новости Общество Криминал "Аваков проигнорировал заседание по вопросу изнасилования в Кагарлыке", - нардеп
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"Аваков проигнорировал заседание по вопросу изнасилования в Кагарлыке", - нардеп

Глава МВД Арсен Аваков не явился на закрытое заседание Комитета Верховной Рады, где рассматривалась дальнейшая работа правоохранителей после группового изнасилования в Кагарлыцком райотделе

1 июня 2020, 17:56 comments652
Автор:

Екатерина Белоброва

"Аваков проигнорировал заседание по вопросу изнасилования в Кагарлыке", - нардеп

Министр внутренних дел Арсен Аваков не присутствовал на сегодняшнем заседании Комитета Верховной Рады, где рассматривался вопрос о работе правоохранительной системы в свете произошедшего неделю назад в поселке Кагарлык под Киевом, когда двое сотрудников полиции прямо во время допроса избили и изнасиловали 25-летнюю девушку.  Об этом сообщила народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова на своей странице в Facebook.


Данная повестка вызвала осуждение со стороны подписчиков Устиновой, которые уверены, что глава МВД равнодушен к происходящему, а  также опасения, что виновные не понесут полноты наказания, которое предусмотрено по закону.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что на происшествие в Кагарлыке отреагировала мониторинговая миссия по правам человека в ООН.

"Мы также призываем Национальную полицию предпринять необходимые шаги для предотвращения новых случаев пыток и жестокого обращения в их рядах. Наконец, мы призываем Парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, закрыв таким образом имеющиеся или потенциальные лазейки для безнаказанности", - подчеркивается по итогам публикации.


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