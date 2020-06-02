"Онищенко сбежал в Италию": САП продолжает ловить подсудимого экс-нардепа

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Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет информацию о возможном переезде бывшего народного депутата Александра Онищенко, которого заочно судят за "газовые схемы" времен Виктора Януковича, в Италию Об этом сообщает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники в САП.
Прокуроры ссылаются на последнюю публикацию Онищенко в Facebook, где он якобы находится у озера Комо, известного побережья Ломбардии.
"Шесть дней уже как я на свободе и это блаженство. Наверное эта мысль покажется вам странной, но раз в жизни мужчине положено загреметь за решётку, чтобы сравнить эти два состояния - несвободы, когда ты ходишь по кругу и тебе дают час времени подышать свежим воздухом. И свободы - когда ты ходишь вокруг озера Комо и волен решать, куда и когда тебе двигаться дальше", - пишет беглец в своем сообщении миру.
"Его местонахождение на данный момент проверяется. После установления его местонахождения будут предприняты все процессуальные действия", - отметили в САП.
Отметим, что в 2015 году детективы НАБУ начали досудебное расследование о хищении денег при добыче и продаже газа по договорам с "Укргаздобычей", в результате чего государству был нанесен ущерб на около 3 млрд гривен.
Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Организатором схемы посчитали Онищенко и еще семь участников. Их объявили в розыск.
В 2016 году Верховная рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест, однако ему удалось покинуть Украину.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что суд Германии отказал в экстрадиции Украине Александра Онищенко, но немецкое посольство не предоставило ему прав политического беженца.
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